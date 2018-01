Deel dit artikel:











Voetbal en Zesdaagse vanmiddag in Radio Rijnmond Sport

Radio Rijnmond Sport is zondagmiddag het luisteren meer dan waard. Van 13.00 uur tot 17.00 uur zit de uitzending bomvol met een terugblik op de wedstrijden die Sparta en Excelsior zaterdag speelden, en we zijn live bij de Wooning Zesdaagse in Ahoy.

Sparta verloor zaterdag met 1-0 van Telstar. In Radio Rijnmond Sport reageert trainer Dick Advocaat op die nederlaag. Excelsior boekte tegen Bundesligaclub Hoffenheim een knap 2-2 gelijkspel. Ook namens Excelsior komt de trainer (Mitchell van der Gaag) aan het woord. Verder blikken we vooruit op de zuid-Europese trainingskampen van beide clubs en het kamp dat Feyenoord komende week heeft belegd in Marbella. Daarnaast bellen we met Pim Verbeek, die afgelopen vrijdag tot ieders verrassing met Oman de Golf Cup won. Radio Rijnmond Sport wordt deze zondag gepresenteerd door Ronald van Oudheusden. Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg zijn bij de Zesdaagse onze verslaggevers.