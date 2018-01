Zoeken naar 5000 soorten in duinen

Vrijwilligers proberen in 2018 meer dan 5000 soorten planten en dieren te vinden in de Zuid-Hollandse duinen. Het gaat om de duinen vanaf Hoek van Holland tot Langevelderslag.

Dit stuk duin is onlangs uitgeroepen tot Nationaal Park Hollandse Duinen. Het gebied is meer dan 40 kilometer lang en ruim acht kilometer breed. Duinen, bossen, bollenvelden en landgoederen zijn onderdeel van het park.

Honderden vrijwilligers van zo'n twintig landelijke en regionale verenigingen gaan proberen zo veel mogelijk te weten te komen over het planten- en dierenleven in de duinen.

Er wordt gekeken naar bekende groepen als vogels, zoogdieren, planten en dagvlinders, maar ook minder goed onderzochte groepen zoals paddenstoelen, bijen en stranddieren krijgen aandacht.

Zaterdag was de eerste zoektocht in het duingebied van Wassenaar. In het weekend van 25 mei is er een grootschalige zoekactie om het gebied goed in kaart te brengen. De tussenstand is te zien op hollandseduinen.waarneming.nl.