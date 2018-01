Pim Verbeek na winnen Golf Cup: 'Ik ben heel trots op mijn jongens'

De Rotterdamse trainer Pim Verbeek heeft vrijdag met Oman de Golf Cup gewonnen. Het toernooi wordt gezien als het kampioenschap van het Arabisch Schiereiland. In Koeweit versloeg Oman de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) na strafschoppen, nadat er in 120 minuten niet gescoord werd.

"Ik heb een goede selectie, hoor. Maar dit was tegen alle verwachtingen in. Dat maakt het extra speciaal. Ik ben heel trots op mijn jongens", zegt Verbeek tegenover RTV Rijnmond.

Trainer begraafplaats

De Golf Cup is in Europa dan niet zo bekend, maar in het Midden-Oosten leeft het toernooi enorm. "Dit is prestige en dé begraafplaats voor trainers. Als je de finale haalt, dan ben je zeker van je plek, als je dat niet haalt, en dat geldt voor zes andere landen, dan lig je er gewoon uit.

Er is ook veel media-aandacht en je moet heel hard voor werken. Er zit namelijk niet zo heel veel verschil tussen de Arabische landen. Dat blijkt ook wel. Want de meeste uitslagen waren 1-0 of 1-1. In de finale stonden we vlak voor tijd ook nog gelijk en kregen we een penalty tegen. Als die erin gaat, dan is het leuk dat je de finale hebt gehaald, maar dan heb je helemaal niks."

Feest

Na het behalen van de titel was Oman in feeststemming. "Het waren echt Zuid-Europese taferelen. Mensen in auto's met open daken en vlaggen, die heel de dag feesten. Het enige wat ze hier niet doen, is drinken. Dus dat maakt het allemaal wat gemoedelijker. Maar dit werd met veel plezier gevierd!"

Luister hierboven heel het gesprek met Pim Verbeek.