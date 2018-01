Deel dit artikel:











Music operator Peter Snijders en Marjolein van 't Geloof in vierde aflevering 6-daagse TV Aflevering vier van 6-daagse TV

In aflevering vier van Zesdaagse TV is zondag weer uitgebreid aandacht voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Het gaat over music operator Peter Snijders, die in Ahoy tijdens de wedstrijden voor de nodige sfeer moet zorgen. Ook is een reportage te zien met de beloftevolle Marjolein van 't Geloof uit Dirksland.

Snijders heeft in Ahoy tijdens de wedstrijden de beschikking over honderden muziekjes. Samen met de lichteffecten én natuurlijk de renners zorgt dat voor een unieke sfeer. Snijders gaf zaterdagavond een inkijkje in de regieruimte. Voor Marjolein van 't Geloof stond het afgelopen seizoen in het teken van haar definitieve doorbraak. Een aantal prima resultaten bezorgden haar een profcontract bij de Belgische formatie Lotto-Soudal. Ze praat onder meer over hoe speciaal het is om in haar 'achtertuin' in Ahoy rond te rijden. Zesdaagse TV begint rond 17.07 uur en wordt ieder uur herhaald.