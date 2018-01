Deel dit artikel:











Uitslaande woningbrand Hardinxveld-Giessendam Brandweer (archieffoto Thijs Kern)

In een woning aan de Damstraat in Hardinxveld-Giessendam is zondagavond brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd wegkomen. Op het moment dat de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel moet voor de gedupeerden vervangende woonruimte worden gezocht.

De brandweer was met veel materieel aanwezig, onder meer om voldoende bluswater bij de hand te hebben. De naastgelegen woningen werden nat gehouden om overslag van het vuur te voorkomen. De politie zette de omgeving af. Burgemeester Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam bezocht de plek van de brand. Hij heeft zich laten informeren over de situatie. De getroffen bewoners werden door buurtbewoners opgevangen. De plek voor de woningen is inmiddels glad geworden door opvriezend bluswater. De gemeente heeft toegezegd extra te strooien om de weg begaanbaar te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.