Rotterdammers gratis bij concert Philharmonisch Orkest

Wie jarig is trakteert. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaat dit jaar honderd jaar. Uit elke wijk in Rotterdam zijn daarom 100 mensen ingeloot om bij een concert aanwezig te zijn. Zondag kwamen mensen uit Katendrecht en de Afrikaanderwijk naar de Doelen.

Ervaren

"Wat je merkt is dat niet iedereen naar een concert met klassieke muziek durft te komen of dat de ticketprijs soms mensen afschrikt. Wij wilden voor ons jubileum graag Rotterdammers uitnodigen om hen in ieder geval te laten ervaren hoe een klassiek concert klinkt," zegt directeur van het orkest George Wiegel.

Mazzel

De gratis concertkaartjes van het Rotterdams Philharmonisch Orkest vallen in de smaak. Voor bijna alle concerten van het Philharmonisch in De Doelen worden honderd stoelen vrijgehouden voor een Rotterdamse wijk. Zondag waren deze allemaal verloot.

"Wij hebben mazzel gehad. Ik ben nooit eerder naar een klassiek concert geweest. Ik vind dit hartstikke leuk," laat één van de winnaars weten.

Iemand anders verwacht na het concert misschien eerder geneigd te zijn om kaartjes te kopen: "Ik houd wel van dit soort muziek. Ik heb nooit eerder een klassiek concert bezocht, maar wellicht gaat dat na deze voorstelling veranderen."

54 Plekken

Rotterdammers kunnen zich via een website aanmelden. De ingelote Rotterdammers mogen het concert dat aan hun wijk gekoppeld is bijwonen. In totaal zijn bij 54 concerten plekken voor Rotterdammers gereserveerd.