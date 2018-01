Peksert: "El Ouali noemde mij een dubbelspion van Denk"

Aydin Peksert staat niet op de kandidatenlijst voor Nida de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat er over hem ‘bepaalde signalen’ waren binnengekomen. Dat is hem vorige week verteld door partijvoorzitter Nurullah Gerdan, schrijft Peksert op Facebook.

Drie personen zouden tegen Gerdan hebben verklaard dat Peksert hen probeerde te overtuigen zich te kandideren voor DENK en zich negatief had uitgelaten NIDA. Peksert zegt deze mensen te hebben gesproken en zij ontkennen het voorval. Als reactie hebben de drie ‘getuigen’ hun lidmaatschap van NIDA opgezegd, schrijft Peksert.

In hetzelfde gesprek noemde partijleider Nourdin el Ouali Peksert een ‘dubbelspion van Denk’, een verrader en een munafiq (hypocriet,red), schrijft Peksert. “Er zou een geluidsopname bestaan waarin over mij gezegd werd dat ik graag op de landelijke lijst van DENK had willen staan”, aldus Peksert.

El Ouali wilde deze geluidsopname niet aan Peksert overhandigen.

In hetzelfde gesprek liet partijvoorzitter Gerdan weten dat het huidige Nida-raadslid niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt. “Ik heb dat nu besloten”, zou Gerdan hebben gezegd. El Ouali zou dit hebben bevestigd: “Je bent weg, ga maar weg en probeer het ook niet via de ledenvergadering, it ain’t gonna happen”, schijft Peksert.

Ook zou Peksert verteld zijn dat hij tot aan de verkiezingen in de raad mag blijven, als hij zijn mond zou houden.

Reactie Nida

“Moddergooien is onnodig en voor niemand goed, we kiezen ervoor om hier niet aan mee te doen”, meldt Nida-partijvoorzitter Gerdan in een reactie aan RTV Rijnmond.

“De keuze om Aydin niet verkiesbaar te stellen is een inhoudelijke keuze op basis van kwaliteit en vertrouwen. Een keuze van de kandidatencommissie, gesteund door het volledige bestuur en de fractie”.

“We snappen de teleurstelling en het is aan een ieder om hier op een verstandige manier mee om te gaan. We wensen een ieder hierin het beste”, aldus Nurullah Gerdan voorzitter van NIDA en kandidatencommissie.