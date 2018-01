RTV Rijnmond-koppel doet niet mee om de prijzen tijdens Wooning Zesdaagse

Melvin van Zijl en Roy Pieters verdedigen tijdens de Wooning Zesdaagse de kleuren van RTV Rijnmond. Op de eerste dag ging dat nog prima, maar na vier dagen zijn ze terug te vinden in de staart van het klassement.

Toch vinden Van Zijl en Pieters het leuk om het shirt van RTV Rijnmond rond te rijden in Ahoy. 'Jullie zenden de slotavond live uit op tv en dat is goed voor de baansport' is hun uitleg. Het Rijnmond-koppel sloot de eerste dag af op een fraaie zesde plaats, maar door ziekteverschijnselen zijn beide renners de afgelopen dagen niet in staat geweest voluit te gaan. De elfde plaats op de ranglijst is daar het logisch gevolg van.

De live-uitzending van de slotavond van de Zesdaagse begint dinsdag om 19.30 uur en gaat door tot de winnaars bekend zijn (rond 23.00 uur). Ook via onze website en Facebook zal de uitzending te zien zijn.

Kijk hier naar het interview met Melvin van Zijl en Roy Pieters, twee leuke, frisse, talentvolle renners, die nog twee dagen alles zullen geven om RTV Rijnmond zo hoog mogelijk te laten eindigen.