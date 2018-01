28 duizend bezoekers voor IJsvrij bij Euromast

Het schaatsfestival IJsvrij heeft in totaal zo'n 28.000 bezoekers ontvangen tijdens de eerste editie. De ijsbaan in Rotterdam bij het Park bij de Euromast sloot op zondag na een succesvolle maand de deuren.

Bijna 14.000 bezoekers zijn de schaatsbaan op geweest. Nog zo'n 15 duizend bezoekers bezochten de schaatsbaan voor een hapje of drankje. Daarmee kijkt de organisatie terug op een succesvolle eerste editie.

"Niet alleen ontvingen we veel bezoekers, de reacties van iedereen waren zo enthousiast. We gloeien er nog van na", zegt een van de organisatoren.

Of het festival dit jaar een vervolg krijgt, is nog niet bekend. Als het aan de organisatie ligt, gebeurt dat wel.

In Rotterdam Kralingen is ook een schaatsbaan, die is nog tot en met 28 februari open.