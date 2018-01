Deel dit artikel:











Autobranden in Rotterdam en Vlaardingen Aan de Meeuwenstraat in Vlaardingen stond ook een auto iin brand | Foto: MediaTV

Op twee plekken in onze regio zijn in de nacht van zondag op maandag auto's in brand gevlogen. Aan de Hulsterlo in Rotterdam-Zuidwijk ging een auto in vlammen op. De brandweer kon de brand snel blussen.

Ook aan de Meeuwenstraat in Vlaardingen vloog een auto in brand. Volgens getuigen had de auto geen kentekenplaten. Het is de derde keer in korte tijd dat er in Vlaardingen een auto in brand vloog, begin december in de Havikstraat en eind december in de Heemraadsraat was het ook al raak. De oorzaak van beide autobranden wordt onderzocht.