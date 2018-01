Deel dit artikel:











Voetganger zwaargewond na aanrijding op zebrapad Foto: MediaTV

Een 55-jarige Rotterdammer is zondagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de Strevelsweg, vlakbij Zuidplein in Rotterdam. Het slachtoffer stak over op een zebrapad en werd geschept door een auto. De 27-jarige Rotterdamse bestuurder is aangehouden.

Het slachtoffer zou een paar meter verder op de weg terecht zijn gekomen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is volgens de politie kritiek. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Wel is gebleken dat de automobilist niet teveel had gedronken.