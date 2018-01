Hans de Koning nieuwe trainer RKC Waalwijk

Hans de Koning is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk

Hans de Koning keert terug in het betaald voetbal. De Rotterdammer wordt trainer van RKC Waalwijk. Bij de club in de Jupiler League volgt De Koning Peter van den Berg op die aan het einde van de eerste seizoenshelft wegens de teleurstellende resultaten werd ontslagen.

De Koning promoveerde in 2016 met Go Ahead Eagles naar de eredivisie, maar werd een jaar later, toen de club uit Deventer afkoerste op degradatie, ontslagen. Eerder werkte hij als coach bij onder meer FC Dordrecht, FC Volendam, Helmond Sport en Fortuna Sittard.

RKC staat momenteel vijftiende in de Jupiler League. De eerste klus van De Koning wacht vrijdag, dan treft zijn nieuwe club Jong AZ.