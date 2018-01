Politie vraagt criminelen weer om hulp via coldcasekalender

De moord op gokbaas 'Bolle Chris' in 1989 en de verdwijning van Rotterdammer Remco van der Torre. Deze en andere zaken uit de regio staan op de nieuwe coldcasekalender van de politie. In totaal staan er 52 coldcases in de kalender, voor elke week één.

Nederland telt zo'n 1500 onopgeloste moordzaken die als cold case te boek staan. Om deze zaken op te kunnen lossen, brengt de politie samen met nabestaanden de coldcasekalender uit.

De editie van 2017 bleek een doorslaand succes te zijn. Van negen oude zaken zijn enkele inmiddels heropend en van de rest worden de mogelijkheden daartoe onderzocht.

De kalender wordt uitgedeeld in gevangenissen en is vanaf dit jaar ook te vinden op het kantoor van de reclassering. Omdat praten met de politie niet zo populair is onder criminelen, wordt er ook tipgeld uitgeloofd.

(Ex-)gedetineerden die de politie cruciale informatie geven, kunnen 10 tot 20 duizend euro tipgeld tegemoet zien.

Dit jaar staan er in totaal vijf zaken uit de regio Rijnmond op de kalender:

Zaak 1: Kroegmedewerker café ’t Abattoir dood aangetroffen

In café ’t Abattoir in de Rotterdamse wijk Crooswijk werd Maarten Nelisse in 1991 vermoord aangetroffen. Waarschijnlijk werd de 64-jarige kroegmedewerker het slachtoffer van een beroving.

Zaak 2: De moord op ‘Bolle Chris’​

Chris Boelsen, ook wel ‘Bolle Chris’ genoemd, was actief in de illegale loterij in Rotterdam. Hij had vaak veel geld op zak. In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 januari 1989 was hij op pad geweest om geld te innen en prijzengeld uit te keren. Bij het verlaten van een woning aan de Berkelstraat in Rotterdam-Kralingen werd hij doodgeschoten.

Zaak 3: Alleenstaande 80-jarige Cornelis Regter dood gevonden

Cornelis Regter was een alleenstaande man die regelmatig in buurtcafés te vinden was.Een buurvrouw nam op zaterdag 14 mei 2005 een kijkje in de portiekwoning van Cornelis. Daar trof ze het levenloze lichaam van de 80-jarige man aan. Waarschijnlijk was hij de avond daarvoor of in de nacht van 14 mei om het leven gebracht.

Zaak 4: Rotterdammer Remco van der Torre van de aardbodem verdwenen

Remco wordt sinds 10 september 2008 vermist. Hij is het laatst gezien in de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Hij is vermoedelijk in zijn eigen woning om het leven gebracht, waarna er brand is gesticht in het huis. Remco is nog altijd niet gevonden.

Zaak 5: Koffer met lichaam van onbekende dode vrouw

In het water van de Thorbeckesingel in Schiedam werd in 2005 een koffer gevonden met daarin het stoffelijk overschot van een onbekende jonge vrouw. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht.