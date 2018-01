Deel dit artikel:











Opening van draaiend UFO restaurant opnieuw uitgesteld Foto: archief Foto: archief

Weer een tegenvaller voor ondernemer Hennie van der Most. Door allerlei verschillende vergunningen en andere administratieve zaken die nog niet geregeld zijn, ziet hij zich genoodzaakt om de opening van de UFO eettoren in januari uit te stellen. “We mikken nu op 1 februari”, zegt Van der Most.

Hij baalt er een beetje van laat hij weten. Waarom maar een beetje? “Je moet altijd positief blijven”, lacht de Overijsselse ondernemer. Maar echt lachen om alle vergunningen en paperassen kan hij niet. “Als ik je al die papieren laat zien, word je helemaal gek”, vertelt Van der Most. “Ik heb al heel wat horecazaken opgezet, maar zo gek als die heb ik het niet eerder meegemaakt.” Het is de tweede keer dat de opening van het draaiende UFO restaurant bij de Maastunnel wordt uitgesteld. Eigenlijk had het vorig jaar al open moeten gaan. Het restaurant staat in Attractiepark Rotterdam op het oude terrein van afvalverwerker AVR. Het park moet eind 2020 helemaal klaar zijn.