Club BLU eind januari weer open

Club BLU in Rotterdam-Alexander gaat aan het eind van de maand weer open. Op zaterdag 27 januari wordt in de uitgaansgelegenheid weer een feest gehouden. Dat meldt de eigenaar.

De club werd in december op last van burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten. Dat gebeurde na een reeks van incidenten. Reden voor de sluiting was het schieten op de deur in de nacht van 19 op 20 december.

Volgens de eigenaar hebben de voorvallen met elkaar te maken en wordt hij door criminelen afgeperst. De politie is ook op de hoogte van die bedreigingen. Er zijn nog geen aanhoudingen in het onderzoek verricht.

Aangezien er eerder geen feesten waren aangevraagd, heeft Club BLU besloten om te wachten met het heropenen van de zaak. De eigenaar laat weten dat de club 24 uur per dag wordt bewaakt.