Deel dit artikel:











6-daagse TV: Aflevering 5 met Olympisch kampioene Ligtlee

In de vijfde aflevering van 6-daagse TV is maandag te zien hoe Elis Ligtlee de Wooning Zesdaagse van Rotterdam beleeft. De Olympisch Keirin-kampioene van Rio de Janeiro komt in Ahoy in actie op de sprintonderdelen voor vrouwen.

Ligtlee is op de weg terug. Na haar gouden medaille op de Spelen in september 2016 kampte ze met blessures en persoonlijke problemen. Sinds een paar maanden rijdt ze weer wedstrijden. In 6-daagse TV zie je haar persoonlijk verhaal prachtig in beeld gebracht. Verder is te zien hoe een voormalig baanwielrenner nu verantwoordelijk is voor de reclameborden in Ahoy. En we laten diverse wedstrijdonderdelen zien. Op dinsdag 9 januari is de ontknoping van de Zesdaagse van Rotterdam live te volgen op TV Rijnmond. Van 19.30 uur tot 23.30 uur zie je alle koersen tijdens de slotavond live.