Michiel Kramer zegt Sparta af

Michiel Kramer verhuist niet naar Sparta. Dat bevestigt Leo Beenhakker, de tijdelijk technisch directeur van de Rotterdams club. Kramer heeft aangeveven liever nog even te wachten voordat hij een keuze maakt. De transfermarkt is nog ruim drie weken open.

Omdat Sparta niet wil wachten wordt de zoektocht naar een spits vervolgd. Wie hij nu op zijn radar heeft wilde Beenhakker echter niet zeggen. Eerder al werd duidelijk dat ook middenvelder Adam Maher van PSV niet naar Sparta komt.

Michiel Kramer is op zoek naar een nieuwe club, omdat zijn rol bij Feyenoord is uitgespeeld. De aanvaller vernam vorige week dat ook een overgang naar ADO Den Haag er niet in zit, omdat de club daar de financiële middelen niet voor heeft.