Superfood quinoa wordt 'gewoon' op Goeree-Overflakkee verbouwd

Het is nog niet zeker of je nou 'kie-noa' moet zeggen of 'kien-waa', maar de superfood is ongekend populair. De handel in het zaad is in de afgelopen vier jaar verdrievoudigd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. En de van oorsprong Zuid-Amerikaanse plant wordt ook 'gewoon' in onze regio verbouwd.

In Herkingen op Goeree-Overflakkee wordt het gewas sinds 2014 verbouwd door boer Cornelis van Eck.

"Mensen vonden het aan het begin maar raar, het is ook apart, bijzonder gewas. Het ziet er echt anders uit dan aardappelen of bieten. Maar mensen zijn er aan gewend geraakt en nu komen ze regelmatig kijken", zegt van Eck.

Hij begon ermee omdat hij de uitdaging van een nieuw gewas leuk vindt en omdat het meer oplevert dan graan. "Het lijkt duur in de supermarkt, maar je gebruikt er zo weinig van dat het per saldo niet veel kost per maaltijd", zegt Van Eck over de hoge prijs.

Ondanks de betere verdiensten - dan bijvoorbeeld met graan - wordt quinoa niet veel verbouwd in Nederland. Dat komt doordat de markt wordt beschermd om de teelt rendabel te houden, zegt Van Eck. Dat heeft volgens hem te maken met de risico's, want de oogst kan een keer misgaan.

Aardappelen

In het gezin Van Eck hadden ze er eerder nog nooit van gehoord, maar tegenwoordig staat het net zo vaak op tafel als aardappelen.

"Toen ik quinoa een keer langs zag komen dacht ik: ach superfood voor mensen in de stad, maar als je het gaat verbouwen dan moet je het ook een keer proeven," zegt mevrouw van Eck. "We hebben het als gezin leren eten, maar als je eenmaal aan de smaak gewend bent dan is het lekker. En je hebt erna geen honger."



Boer Rens Kuijten uit Sterksel (Noord-Brabant) is een van de eersten die met quinoa aan de slag ging. In 2001 begon hij een samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Hij ging op zoek naar een gewas dat tegen droogte kon en zeer eiwitrijk was.

Omdat de plant van oorsprong groeit in Zuid-Amerika is een speciaal ras nodig voor het Nederlandse klimaat. "Na nieuwe kruisingen zijn er varianten gevonden die goed gedijen in Nederland. Toevallig heet de nieuwste variant Dutchess."

Opvallend is dat quinoa even oud is als de aardappel en uit hetzelfde deel van de wereld komt, maar niet even populair is. "Dat berust op toeval, maar in feite zijn de meeste gewassen die we als oer-Hollands bestempelen, zoals de aardappel, boontjes, aardbeien en maïs vaak gewassen die uit Midden- en Zuid-Amerika en Noord-Afrika komen. Die stap is quinoa nu aan het maken."

En over de naam? Zelf noemt Kuijten het 'kie-noa' omdat dat de meest Nederlandse uitspraak is.