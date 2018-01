Deel dit artikel:











VIDEO: Gedumpt hondje krijgt make-over De hond werd in een boodschappentas gevonden | Foto: @WildeWilfred (Twitter)

Het hondje dat vorige week in een boodschappentas werd gedumpt, maakt het goed. Het Maltezer leeuwtje werd gevonden in de Van Citterstraat in Rotterdam-West en heeft inmiddels een make-over gekregen.

Het beestje werd, nadat hij was gevonden, naar de dierenarts gebracht en nagekeken. Een medewerker van de Dierenbescherming twitterde toen een filmpje van de witte hond. Daar was te zien hoe de vacht van het dier zodanig was gaan klitten, dat het beestje amper kon lopen. Datzelfde hondje is na een flinke knip- en scheerbeurt bijna onherkenbaar geworden. "Ik wilde toch ook nog even wat positiefs tweeten", zegt de medewerker op Twitter. Wie de eigenaar is, is nog steeds niet bekend. Bekijk het nieuwe filmpje hieronder: