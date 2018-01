Deel dit artikel:











Advocaten van 'tattookillers' hekelen trage gang van zaken De tattookillers hebben Chinese tekens op hun rug die 'Wees daadkrachtig' betekenen

Het onderzoek naar de moord op Onno Kuut in 2009 is nog steeds niet afgerond. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf maandag in een pro-formazitting voor de rechtbank in Rotterdam aan dat de zaak "nog volop in beweging is''.

De advocaten van de vier verdachten hekelen de trage gang van zaken en verwijten het OM dat het ten onrechte informatie van een getuige achterhoudt. Van de moord op Kuut verdenkt het OM de broers Cor en Brian P. , Jeroen S. en Evert S. De mannen zitten nu celstraffen tot dertien jaar uit voor de mislukte liquidatie van crimineel Marlon D. in Amsterdam, ook in 2009. Zowel het slachtoffer als de verdachten behoren tot de zogeheten Tattookillers, die het OM verantwoordelijk houdt voor zeer gewelddadige berovingen en moorden. De leden hebben Chinese karakters op hun rug laten tatoeëren die 'Wees daadkrachtig' betekenen. Het lichaam van Onno Kuut uit Enschede werd gevonden in Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. De uit Korea geadopteerde Kuut maakte deel uit van de gewelddadige supportersgroep van FC Twente en werkte freelance in de Enschedese horeca- en sekswereld. Justitie heeft hem en andere leden van het groepje verdacht van de dubbele moord in februari 2009 op Yassin Chakor en Boneka Belserang bij een pannenkoekenhuis bij Leiderdorp. Kuut had voor zijn verdwijning telefonisch contact met Chakor.