Dalempoort Gorinchem wordt gesloten wegens hoogwater

De gemeente Gorinchem komt in actie tegen het verwachte hoge water. De Dalempoort wordt daarom dinsdag om 08:00 uur gesloten. Ook worden waarschuwingsborden geplaatst bij parkeerterrein Buiten de Waterpoort.

De hoge waterstanden hebben te maken met de grote hoeveelheid rivierwater die vanuit Duitsland het gebied instroomt. Hoelang de maatregelen van kracht blijven is afhankelijk van de waterstand.

Parkeren in de buurt van de Dalempoort is op eigen risico. Als het nodig is, zal de gemeente het terrein afsluiten.

De Dalempoort is de enige overgebleven stadspoort van Gorinchem. De poort is rond 1600 gebouwd. De Dalempoort is een bijzondere waterkering. De poortdeuren en de stevige balken voorkomen dat de rivier de stad instroomt bij hoogwater.