Dordtse kelders nat na aanleg nieuw riool

Bewoners van de Riouwstraat in Dordrecht kampen met wateroverlast in hun kelders. Ze vermoeden dat de aanleg van nieuwe riolering en drainage de oorzaak van hun probleem is.

Pikant genoeg werden de kelders enkele jaren geleden aangelegd toen de bewoners de fundering van hun huizen moesten aanpakken als gevolg van paalrot. Door de lage grondwaterstand gingen houten heipalen onder de huizen rotten.

Nu is het probleem juist dat het grondwaterpeil omhoog gekomen is. Bewoners denken dat dit een direct gevolg is van de aanleg van nieuwe riolering en drainage in hun straat. Dat is enkele weken geleden gebeurd.

Bewoner Bernard Winsemius zegt dat de bewoners voor radio of TV géén toelichting willen geven. "We willen eerst met de gemeente in gesprek om te zien of we tot een oplossing kunnen komen". De gemeente bevestigt dat er binnenkort inderdaad een gesprek komt.

"De problemen kunnen ook te maken hebben met de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd", zegt een woordvoerder van de gemeente. Het terug brengen van het grondwaterpeil op de oude stand noemt hij "logisch, maar iets te simpel gedacht."

"Wij willen net als de bewoners in gesprek en vaststellen wat de oorzaak van het probleem is", besluit hij. Het gesprek vindt hoogstwaarschijnlijk nog deze week plaats.

Tijdens rechtszaken over de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van paalrot, enkele jaren geleden, werd duidelijk dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de grondwaterstand onder hun woning. In de openbare ruimte zijn gemeente en waterschap dat.