Tientallen huizen zonder stroom na brand in villa

Tientallen huizen in Rotterdam-Hillegersberg hebben enige tijd zonder stroom gezeten na een brand in een villa aan het Prinses Beatrixplantsoen. Het vuur was ontstaan in de meterkast van het huis. In omliggende woningen hoorden mensen het vervolgens knetteren in hun stoppenkast.

De brand in de villa was in de gasleiding geslagen. Nadat de brandweer de gastoevoer had dichtgedraaid, duurde het niet lang meer voor het vuur uit was. Er is veel schade aan het huis.

De brand had flinke gevolgen voor de omgeving. In vier appartementencomplexen in de buurt van de villa moest de stroom worden afgesloten nadat bewoners rare geluiden in hun meterkast hoorden.

Stedin moest alle meterkasten controleren van de huizen aan het plantsoen. Na twee uur had iedereen in de omgeving van de villa weer stroom.