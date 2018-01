Drugsdeal met vuurwapen in Sliedrecht blijkt schoolproject

Een schoolproject heeft de Sliedrechtse politie dit weekend flink bezig gehouden. Agenten rukten zaterdag massaal uit nadat er een melding binnen kwam over jongens met een vuurwapen op straat.

Agenten reden met spoed en kogelwerende vesten aan richting de Elzenhof in Sliedrecht. Vier minderjarige jongeren werden door de politie onder schot gehouden en aangehouden. Een jongen had 'bloed' op z'n voorhoofd, een pistool op zak en zakje met wit poeder in z'n bezit.

Na inspectie bleek het 'vuurwapen' een balletjespistool te zijn. Ook het bloed en het zakje 'cocaïne' bleken nep te zijn.

Film

De jongeren waren een film aan het draaien met het thema: 'een spannende dag'. Ze hadden bedacht om een drugsdeal en een ontvoering na te spelen.

Het balletjespistool is in beslag genomen. De jongeren hebben een waarschuwing gekregen van de politie en de ouders en de school zijn op de hoogte gebracht.