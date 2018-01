Deel dit artikel:











Brand in schuur ijsbaan Nieuw-Beijerland Foto: Politie Hoeksche Waard

Een huisje op het terrein van de ijsbaan in Nieuw-Beijerland is maandagmiddag in brand gevlogen. Getuigen hebben bij de schuur een groep jonge jongens met capuchons op zien zeulen met een kerstboom.

De brand zorgde voor een grote rookontwikkeling. Het huisje heeft flinke schade opgelopen. De jongens zijn zo'n 13 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak.