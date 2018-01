Rotterdamse D66-coryfee Gerda Eeuwijk (68) overleden

Raadslid Gerda Eeuwijk van D66 in Rotterdam is overleden. Haar dood zondagnacht kwam voor iedereen "volkomen onverwacht", schrijft de partij op haar website.

Eeuwijk was vice-fractievoorzitter van de Rotterdamse D66-fractie. Ze had als raadslid onder meer economie, de haven, verkeer en duurzaamheid in haar portefeuille.

Maar ook buiten de politiek was de Rotterdamse actief. Ze had een bedrijf in werving en selectie, en zette zich in voor meer vrouwen op hoge plekken in het bedrijfsleven.

Verder zat Eeuwijk in het algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze was ook voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers en het Landelijke Netwerk Vrouwen in de Sport.

"Het was onmogelijk om Gerda niet te kennen", concludeert de partij. Voor al haar werk werd ze in 2001 geridderd in de orde van Oranje Nassau.

Maar bovenal was Gerda Eeuwijk volgens D66 een markante en geliefde persoonlijkheid. "Ze zal door de fractie, het bestuur, de afdeling en haar hele partij D66 zeer gemist worden."

Gerda Eeuwijk is 68 jaar geworden.