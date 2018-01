Deel dit artikel:











Douane ontdekt zestig kilo heroïne tussen lading meubels Gevonden heroïne

In de haven van Rotterdam is zestig kilo heroïne ontdekt in een lading meubels. De harddrugs zaten onder meer verstopt onder een tafelblad.

De douane ontdekte de heroïne bij een controle aan het begin van het jaar, maar maakte de vondst maandag pas bekend. De drugs zaten in een container uit Iran. De lading had Liverpool als eindbestemming. De heroïne is direct vernietigd. Er is niemand opgepakt. De douane heeft de gegevens van de vondst doorgegeven aan de Britse autoriteiten.