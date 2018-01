Fischer: 'Had meer versterkingen verwacht'

Sparta bereidt zich tijdens hun trainingskamp in Zuid-Spanje voor de tweede seizoenhelft in de eredivisie. Met de nieuwe trainer Dick Advocaat hoopt Sparta degradatie te ontlopen. Maar heel veel is er bij Sparta volgens Sander Fischer nog niet veranderd. "Elke nieuwe trainer wil zijn stempel drukken, dat merk je absoluut. Maar het is niet zo dat we alles anders doen."

Dat er een nieuwe trainer is, merkt Fischer wel aan de spelersgroep. "Het is duidelijk wat er nu aan de orde is. Er is een nieuwe trainer en dan weet je dat iedereen zich weer moet laten zien. Daar is iedereen mee bezig en dat maakt het alleen maar scherper", zegt Fischer tegenover RTV Rijnmond.

Versterkingen

Sparta kondigde na de aanstelling van Dick Advocaat aan dat er nieuwe spelers zouden komen, maar tot nu toe kwam alleen Dabney dos Santos naar de club. "We verwachten wel nieuwe spelers. Je weet wat er is gezegd en dat is ook zo naar ons gecommuniceerd. Ik had eerlijk gezegd ook wel gedacht dat er meer versterkingen zouden zijn. Dat is niet aan de orde.

Voorlopig doen we het gewoon met z'n allen en werken we aan nieuwe ideeën. Misschien komen er nog een paar jongens bij of vallen er een paar af, dat zal de komende weken blijken."