Archeologen graven in Gorinchem ruim honderd skeletten op

Archeologen hebben bij opgravingen aan de Groenmarkt in Gorinchem meer dan honderd skeletten gevonden. Op de plek was vanaf de Middeleeuwen een kerkhof.

De stoffelijke resten lagen keurig in rijen begraven, zegt Pieter Flore van de Hollandia Archeologen. Ze zijn allemaal gelabeld. Een specialist gaat de botten nu verder onderzoeken.

Flore: "Er wordt bekeken of het om mannen of vrouwen ging. Dat kun je onder meer zien aan de schedel en het bekken. De expert kijkt ook hoe oud de mensen zijn geworden. En kan mogelijk iets over de doodsoorzaak achterhalen."

De skeletten moesten weg van de Groenmarkt, omdat daar nieuwe bomen komen. Die hebben ruimte nodig om te kunnen wortelen.

Tijdens de opgravingen hadden de archeologen overigens nog een tegenvaller: in november ging een dief er met een van de schedels vandoor.