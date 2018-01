Iemand die maandagmiddag wilde wegrijden bij een huis aan het Esscheplantsoen in Strijen is met zijn auto tegen de gevel gereden. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat de bestuurder een schakelfout heeft gemaakt.

Op een foto is te zien dat de auto vermoedelijk achteruit is gereden in plaats van vooruit. De auto liep schade op aan de rechterzijde.