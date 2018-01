Bezoekers Sportcentrum Papendrecht geëvacueerd na brandlucht

Het Sportcentrum Papendrecht is maandagavond korte tijd ontruimd geweest wegens een brandlucht. Alle 250 aanwezigen werden opgevangen in de hal van het centrum. De stank bleek afkomstig van vuurkorven buiten het gebouw.

Mensen hadden in het zwembad van het centrum brand geroken en sloegen alarm. Hulpverleners namen het zekere voor het onzekere en lieten het pand aan de Burgemeester Keijzerweg ontruimen.

De brandweer heeft in het sportcentrum naar een brandhaard gezocht, maar niets gevonden. Buiten bleken vuurkorven te branden bij het Apollohotel.

De rook ervan was via de ventilatiekanalen in het zwembad terecht gekomen. De brandweer liet het pand ventileren en daarna konden de sporters weer naar binnen.