Geliefde etalagepop gestolen uit Beverwaardse voortuin

Jarenlang was ze een bekende verschijning in de Rotterdamse Hillenraadstraat: een keurig aangeklede etalagepop in de voortuin van de familie Hoogland. Sinds donderdag is de plastic dame spoorloos. Ze wordt nu node gemist door haar verzorgers.

"Mensen stopten en maakten foto's", vertelt Monique Hoogland. "Er werd zelfs tegen haar gepraat", vult haar echtgenoot Ben aan. "Meestal door dronken mensen, maar niet altijd. Het gaf toch een zekere gezelligheid."

Wat er is gebeurd voor de woning in de Beverwaard is niet helemaal duidelijk, maar alles wijst op diefstal. "Ze zat vast aan de regenpijp. Die hing er op half zeven bij toen ik ontdekte dat ze weg was. Er is geweld gebruikt."

De pop kwam in het leven van Ben en Monique tijdens een viering van Halloween meer dan tien jaar geleden. Aanvankelijk ging het om een koppel. De een zat, de ander stond. Twee jaar geleden werd het zittende exemplaar al gestolen. Nu is de tuin helemaal leeg.

"We hebben haar destijds laten staan, omdat we wel veel reacties kregen. Het is apart, maar langzaam ga je je toch hechten. We deden haar elk jaar een mooi setje kleren aan en dan was ze weer als nieuw."

Ben: "We missen haar, Er is een leeg gat nu." Monique: "Ze hoorde bij ons."

Als signalement geven Ben en Monique lang zwart haar, donkerpaarse hakken, witte sokken, verder helemaal gekleed in het zwart. Monique: "Ze droeg een mooie blouse."

Ben en Monique Hoogland willen graag meer te weten komen over de verdwijning van hun etalagepop uit de voortuin. Ben: '"We zouden ook blij zijn als er iemand een vervanger weet." De pop is nog te zien op Google Streetview.

Reacties kunnen naar nieuws@rijnmond.nl