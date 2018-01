Salet kondigt vertrek aan als burgemeester van Nissewaard

Nissewaard moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft burgemeester Salet haar vertrek aangekondigd. Ze stopt in juni, rondom haar 66ste verjaardag.

Mirjam Salet (1952 ) werd in 2007 burgmeester van Spijkenisse. Na de fusie met de gemeente Bernisse hield ze dezelfde functie in Nissewaard. Eerder was ze burgemeester in 's-Gravendeel (1993-2000) en Hoogezand-Sappemeer (2000-2007).

Voordat ze burgemeester werd in 's-Gravendeel, was Salet acht jaar voor de PvdA wethouder in Gorinchem.