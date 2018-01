'Chemours, wacht niet steeds het maatschappelijk gedonder af'

Het Dordtse bedrijf Chemours moet méér doen om de uitstoot van niet afbreekbare stoffen, zoals GenX, te beëindigen. Dat zei burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak.

"Ik ben niet geïnteresseerd in intenties en relatiemanagement, ik wil vanaf nu daden zien! Chemours, zet zelf de noodzakelijke stappen en wacht niet telkens het maatschappelijk gedonder af. Dat is de morele plicht van elk chemisch bedrijf", aldus Van Hemmen.

Samen met andere regiogemeentes en de provincie Zuid-Holland doet Sliedrecht volgens de burgemeester alles om de uitstoot van deze en andere gevaarlijke stoffen te beperken. "Het uitgangspunt is nul uit de pijp. Die rommel hoort niet in lucht, water of grond."

Van Hemmen richtte zich ook tot de nieuwe staatssecretaris: "Kijk nog veel kritischer naar het stoffenbeleid in Nederland. Er moet echt scherper dan nu gestuurd worden op de uitstoot van gevaarlijke en resistente stoffen. Dat is niet meer een kwestie van kunnen, maar van moeten."

Het Dordtse chemiebedrijf heeft altijd gezegd dat het de uitstoot van gevaarlijke stoffen tot een minimum en indien mogelijk ook tot nul zal beperken. Van Hemmen vindt dat het bedrijf die woorden moet omzetten in daden.