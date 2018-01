Dubbele liquidatie Rhijnouwensingel in Opsporing Verzocht

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de liquidatie van twee mannen op de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Vanuit een zwarte Audi werd er op woensdagavond 20 december op hen geschoten.

De vluchtauto van de daders was eerder uit Rotterdam-Ommoord gestolen en werd na de liquidatie in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

De politie gaat ervan uit dat de liquidatie was voorbereid. Op camerabeelden uit de straat is een verdachte te zien die eerder op de dag uit de Audi stapt op de Rhijnauwensingel. De politie is op zoek naar mensen die deze persoon herkennen.

Opsporing Verzocht is om 20.30 uur te zien op NPO1.