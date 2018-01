Havenman van het Jaar Pieter van Oord zet vol in op nieuwe goudmijn

Het kabinet moet snel begrijpen dat windenergie goed is voor Nederland. Alleen dan kan ons land de achterstand op het gebied van groene stroom inlopen, zegt de kersverse Havenman van het Jaar Pieter van Oord.

Van Oord is topman van het gelijknamige Rotterdamse familiebedrijf. Van oudsher was Van Oord een baggerbedrijf, maar die omschrijving dekt allang niet meer de lading.

Naast het baggeren en het aanleggen van olie- en gaspijpen, heeft Van Oord een grote winddivisie opgezet die windmolenparken op zee aanlegt. Dat is ook waar hij de titel havenman van het jaar aan te danken heeft . "Een grote eer", vindt Van Oord.

Maar het bedrijf maakte die overgang naar windenergie niet alleen voor de goede naam. Er valt goed geld mee te verdienen, onder meer in de Rotterdamse haven. En het is goed voor Nederland, zegt de topman.

Werkgelegenheid

"Het levert heel veel werkgelegenheid op. Meer dan de winning van olie en gas op zee." Dat komt volgens hem ook omdat op het gebied van windenergie heel veel wordt geïnnoveerd.

Prijs

En er komt nog wat bij. "We zien dat de prijs van windenergie op zee aan het dalen is. Inmiddels is het opwekken van elektriciteit met windmolens in Nederland goedkoper dan een kolen- of gasgestookte centrale.

Op termijn moet windenergie zelfs zonder subsidie kunnen. Maar zover is het nu nog niet. "We hebben nog allerlei technologische uitdagingen", erkent Van Oord.

Zo moet er onder andere nog iets worden verzonnen om energie die niet direct wordt gebruikt op te slaan voor later gebruik. Maar Van Oord is optimistisch dat ook daar wat voor wordt uitgevonden.