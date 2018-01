Rotterdam pikt graantje mee van EK Vrouwenvoetbal

Het voor Nederland succesvolle EK Vrouwenvoetbal heeft ook Rotterdam geen windeieren gelegd. Het evenement leverde de gemeente, bedrijven en organisaties 2,5 miljoen euro op. Ook hebben vrouwenteams in de stad hun ledenaantal met ruim twintig procent zien groeien.

PricewaterhouseCoopers en de Fontys Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar het effect van het EK op de Rotterdamse economie. De havenstad was een van de zeven speelsteden van het evenement. Er werden op het Kasteel in Spangen in totaal vijf duels afgewerkt.

Het EK trok afgelopen zomer bijna 24 duizend bezoekers naar Rotterdam. Dat waren vooral Oranjesupporters. Minder dan een kwart waren mensen uit de landen van de deelnemende teams.

De bezoekers gaven twee miljoen euro uit. De organisatie van het WK was nog eens goed voor bijna vijf ton aan uitgaven. Landelijk leverde het EK bijna 23 miljoen euro op.

Vrouwenelftallen in Rotterdam hadden tot aan het EK last van een teruglopend ledental. Maar het sportevenement heeft veel vrouwen en meisjes verleid om ook te gaan voetballen.

De instroom van nieuwe leden komt aan het eind van vorig jaar 21 procent hoger uit in vergelijking met 2016.