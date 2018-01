PVV Nissewaard wil vrij parkeren in Spijkenisse

De PVV Nissewaard wil onderzoek laten doen naar de effecten van gratis parkeren in het centrum. Volgens lijsttrekker Peter van der Velden kan vrij parkeren ervoor zorgen "dat ondernemers en winkeliers weer gelijke kansen krijgen." Ook zou daarmee de leegstand van winkels kunnen worden bestreden.

De PVV Nissewaard presenteerde maandagavond een lijst met elf kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in maart vorig jaar werd de PVV de grootste partij in de gemeente Nissewaard. Lijsttrekker Van der Velden hoopt straks op 10 of 11 zetels in de gemeenteraad.

Vorige week liet de PVV Nissewaard weten vooral campagne te voeren tegen de komst van een moskee en voor betere zorg voor de ouderen in de gemeente Nissewaard. Ook de terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse is één van de programmapunten.

PVV-lijsttrekker Peter van der Velden: "Er ís nu geen ziekenhuis, er wás een ziekenhuis. Er is nu een medisch centrum." En dat is gevaarlijk, zegt hij.

"We hebben in de gemeente Nissewaard meer dan 85 duizend inwoners, vlakbij de grote industrieën zoals Shell. Mocht daar ooit iets ernstigs gebeuren, dan heb je gewoon een volwaardig ziekenhuis nodig. Nu is alleen Eerste Hulp mogelijk. Voor ons is dat is niet genoeg."