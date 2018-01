SP stopt in Brielle: jammer, maar helaas

De grootste partij in Brielle houdt het voor gezien. Het lukt de SP niet om voldoende kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De voorzitter van de SP in Brielle, Eveline Sandifort, zegt dinsdag tegen RTV Rijnmond dat ze er mee moeten stoppen. De SP is met vijf van de zeventien zetels de grootste in Brielle.

"Het is jammer, maar helaas", erkent Sandifort. "Van de huidige fractie gaan er twee door en stoppen er drie", voegt de voorzitter eraan toe.

Moegestreden

De raadsleden die ermee stoppen hebben aangegeven dat ze er helemaal doorheen zitten: "Als belangrijkste reden geven ze aan dat alle energie eruit is. Het is slopend."

Volgens Sandifort doen de raadsleden hun politieke werk naast hun fulltime baan en hun gezin: "Dat kost enorm veel energie."

Stoppen op hoogtepunt

De SP-voorzitter zag de problemen al aankomen en een oplossing is er eigenlijk niet: "Er worden geen mensen meer lid van een partij. En de mensen die actief zijn, zijn altijd dezelfde."

Volgens Sandifort moet de SP noodgedwongen stoppen op het hoogtepunt: "We gingen als SP van drie zetels naar vier en vervolgens naar vijf."

Breder probleem

Niet alleen in Brielle speelt het probleem van te weinig raadsleden. Eerder meldden we ook al dat in Hardinxveld-Giessendam politieke partijen moeite hebben om een lijst samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.