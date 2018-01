Deel dit artikel:











Auto vliegt tot twee keer toe in brand Foto: MediaTV

Aan de Levie Vorstkade op de Kop van Zuid in Rotterdam is dinsdagochtend een auto in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.

De brandweer ging ter plaatse om de brand te blussen. Toen de klus was geklaard, gingen de brandweerlieden weer terug naar de kazerne. Maar korte tijd later konden ze opnieuw naar de Levie Vorstkade, omdat de brand blijkbaar niet helemaal was geblust. Het smeulde nog in de wagen. Volgens de brandweer is er geen sprake van 'verdachte omstandigheden'.