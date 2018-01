Dalempoort Gorinchem dicht: 'We kunnen water krijgen'

De deuren van de Dalempoort in Gorinchem zijn dinsdagmorgen gesloten. Aanleiding is het verwachte hoogwater.

De Dalempoort is een toegangspoort die ook kan worden ingezet als waterkering. Het pand bestaat uit een klein torentje in een dijkgat met een doorgang van de rivierkade naar de stad.

De poort is gebouwd in 1597. De deuren die worden gesloten zijn zo'n drie meter hoog en dertig centimeter dik.

Bericht gaat verder onder de Tweet



Adrie Kraaijeveld, dijkbeheerder van Waterschap Rivierenland, overziet de sluiting: "Het duurt nog ongeveer anderhalve dag tot het water de Dalempoort bereikt. Donderdagavond verwachten we het water aan de poort."

"In de muren van het poortje zitten sleuven met een dubbele rij balken in de spanningen. Daar zit zand tussen om het water tegen te houden, dat maakt de constructie al zo goed als waterdicht."

Die balken zijn een heel oud kunstwerk. "Vanuit historisch oogpunt heeft de gemeente Gorinchem besloten die balken erin te doen, net als vroeger", zegt Kraaijeveld

Bijzonder

Het is vrij bijzonder dat zo'n historisch monument nog altijd dienst doet. "Oude objecten mogen niet veranderd of gesloopt worden. Hier is later een stuk tegenaan gebouwd waar de deuren in zijn verwerkt. Die deuren zijn een jaar of dertig geleden nog vernieuwd", stelt Kraaijeveld gerust.

Kraaijeveld denkt niet dat het water echt de deuren zal bereiken: "Er zijn protocollen voor, we sluiten de poorten altijd iets eerder. Stel er zou iets gebeuren, dan hebben we een probleem. Er zijn waterstanden afgesproken waarbij we de deuren sluiten. We hebben twee meetpunten, bij Lobith en bij Vuren."

Bij Vuren is een stand van 3,5 meter boven NAP gemeten. Op het moment van sluiten moet het water nog zeker een meter stijgen om de Dalempoort te bereiken. Kraaijeveld: "We verwachten geen water tegen de poort aan, maar met een windwijziging uit zee kan het veranderen. We nemen geen risico."

'We kunnen water krijgen'

Kraaijeveld is tevreden over de sluiting: "Het ziet er prima uit. De gemeente is eigenaar van de poort, en verantwoordelijk voor het sluiten. Het waterschap overziet het proces. Het ziet er uitstekend uit. Wat mij betreft kunnen we water krijgen."

De poort blijft niet lang dicht. "De piek van het hoogwater daalt redelijk snel weer. Vrijdagmorgen of -middag kan de poort weer open", zegt Kraaijeveld.

De gemeente oefent de sluiting eenmaal per jaar. De laatste keer dat de Dalempoort in verband met een storm werd gesloten was in 2012. Toen kwam het water wel tot aan de deuren.