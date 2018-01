Finale Wooning Zesdaagse vanavond live op TV Rijnmond

Na vijf dagen baanwielrennen tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam volgt dinsdagavond de apotheose in Rotterdam Ahoy. Het Belgische koppel De Ketele/ De Pauw gaat proberen de zege veilig te stellen en RTV Rijnmond is daar live bij!

Gedurende de hele avond word je op de hoogte gehouden van alles wat er op en rondom de baan in Ahoy gebeurt. Tevens is er een reportage te zien over de sprinters Theo Bos en Harrie Lavreysen, die tussen het geweld van de koppelkoers strijden om de Sprint Cup.

Ruud van Os presenteert vanaf het middenterrein, het commentaar bij de wedstrijden is van voormalig Nederlands kampioen Koos Moerenhout en Walter Tempelman. De live-uitzending van Zesdaagse TV begint om 19:30 uur.