Schiedamse basisschool na jaren 'buffelen' in nieuw gebouw

De kerstvakantie is voorbij, de scholen beginnen weer. Niet alle kinderen zullen dat leuk vinden, maar op OBS De Singel in Schiedam staat dinsdag taart.

Na 3,5 jaar les op een noodlocatie keren de leerlingen nu eindelijk terug naar hun oude stek aan de Singel nummer 5, maar wel in een compleet nieuw gebouw.

Directeur Inge Werneke is uitgelaten: "Het is alsof ik op schoolreisje ga, maar dan naar mijn eigen school!"

Het heeft ook wel erg lang geduurd: al in 2014 werd gestart met tekenen. Toen zou de school voor een jaar uitwijken naar een noodlocatie aan de Buitenhavenweg. Dat werd uiteindelijk 3,5 jaar.

De gemeente wilde de school eigenlijk op een andere plek in de wijk, maar er was niets anders te vinden. De buren waren bang voor beschadigingen tijdens het heien. Ook het uiterlijk van de nieuwe school was omstreden.

Gewoon les

Maar nu is het dan toch feest. "Ik ga vandaag iedereen welkom heten en duidelijk maken hoe we het gaan doen hier. Vanmorgen heb ik samen met juf Liesbeth het verkeer geregeld en de kinderen toegesproken", zegt directeur Werneke.

De feestelijke dag betekent niet dat de leerlingen een dagje achterover kunnen leunen, verzekert Werneke: "Wij zijn van het keiharde werken, dus ze krijgen keihard les vandaag. Maar ze komen om de beurt met een paar klassen tegelijk naar de aula. Ik spreek ze hier dan toe met een sprookje. Meester Speksneijder is net met pensioen en de kinderen gaan hem interviewen."

Verdwalen

Een aantal kinderen mag aan iedereen laten zien wat de afspraken zijn in het nieuwe gebouw. "Je mag je vingers niet in de gaatjes naast het trapgat streken. En niet in de lift als het niet hoeft."

Ook de leerlingen zijn erg blij met de nieuwe school: "Op de noodlocatie was het klein en heel vaak heel warm in de zomer. Dat was niet zo fijn. De nieuwe school is mooi maar ook heel erg groot. Ik ben nog niet verdwaald maar dat gaat wel gebeuren denk ik."

Een andere leerling had meer moeite met de navigatie: "Ik ben toen ik weer terug wilde naar mijn klas vier keer verdwaald."

De directeur omschrijft haar tijd op de noodlocatie als 'buffelen en afzien': "De klimaatbeheersing was vreselijk en het was overal erg geluidsgevoelig."