Asielzoekersopvang Spijkenisse wordt 'hotel' voor arbeiders

De asielzoekersopvang in Spijkenisse krijgt een andere bestemming. Het pand op industrieterrein Halfweg wordt vanaf deze week gebruikt als verblijf voor tijdelijke arbeiders in de Botlek en de Europoort.

De locatie aan de Boyleweg was een aanvullende opvang (avo) en is nooit gebruikt. In maart 2016 werd besloten om het pand te verbouwen voor de huisvesting van maximaal 250 personen.

Toen was de verwachting dat jaarlijks tienduizenden vluchtelingen naar Nederland zouden komen.

Huurcontract

Een paar maanden later waren de plannen alweer gewijzigd, onder meer door de afspraken van de Europese Unie met Turkije. Het huurcontract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) loopt tot en met augustus en wordt daarna niet meer verlengd. Vorige week maakte het COA bekend het aantal locaties fors terug te dringen.

Volgens pandeigenaar Huug Moerland is er een grote behoefte aan onderkomens voor tijdelijke arbeidskrachten in de industrie. "Ik heb tal van verzoeken gehad. Na overleg met alle betrokken partijen zijn deze week de eerste nieuwe bewoners welkom."

Schilder

Vanwege het nieuwe karakter van het pand is de schilder de afgelopen weken aan de slag gegaan. Ook de kamerindeling is veranderd. Was er in de asielzoekersopvang ruimte voor vier mensen per kamer, dat worden er nu maximaal twee.

De bewoners zijn vooral Polen, Portugezen en Roemenen die als lassers en pijpfitters in de Botlek en de Europoort op projectbasis werken.

Financiële motieven hebben bij Moerland nooit voorop gestaan. Hij zegt iets meer dan quitte te hebben gespeeld. "Vorig jaar moest de brandmeldinstallatie nog voor 150 duizend euro worden vervangen."

De omliggende bedrijven zijn de afgelopen dagen geïnformeerd over het 'hotel'.