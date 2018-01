Dordtse kinderen krijgen veiligere kruising

De kruising van de Chico Mendesring en het fietspad bij de Johan Frisoschool in Dordrecht gaat op de schop. Er komen extra verkeersdrempels en de hagen die het zicht belemmeren worden gesnoeid.

Met die maatregelen wil verkeerswethouder Rik van der Linden de gevaarlijke kruising veiliger maken. Scholieren en kinderen van de buitenschoolse opvang hadden daar tijdens een raadsvergadering in oktober om gevraagd.

Op verschillende kruisingen van de Chico Mendesring in de Dordtse wijk Stadspolders gebeuren al jaren (bijna-)ongelukken tussen automobilisten en fietsers. Daarom werden al eerder maatregelen genomen, onder meer bij de 'horrorrotonde' in de Groene Zoom.

"Op die rotonde gebeuren nu veel minder ongelukken", meldt Van der Linden. Daarom vindt hij het niet nodig om nóg meer veranderingen aan te brengen. Wel wil hij met de politie meewerken aan de inzet van verkeersbrigadiers.

"Die klaar-overs moeten dan wel geregeld worden door de omliggende scholen. De gemeente heeft daar geen 500 euro per dag voor beschikbaar", zegt hij. De wethouder geeft toe dat scholen moeite hebben om ouders voor die klus te motiveren.

Op aandringen van de PvdA en Beter voor Dordt bespreekt de gemeente volgende week dinsdag of de verkeersveiligheid op de kruisingen in orde is. De partijen hadden daarvoor moties ingediend.