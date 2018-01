Leerlingen Wolfert Dalton vrij door kapotte ketel

Het Wolfert Dalton aan de Argonautenweg in Rotterdam-Schiebroek heeft dinsdag alle leerlingen naar huis gestuurd. Dat komt door een kapotte cv-ketel.

De pomp van de verwarming doet het niet. "De verwarming opstarten is niet goed gelukt en zonder verwarming is er niet te werken. Daarom hebben we de kinderen naar huis gestuurd", zegt een woordvoerder.

"Het is koud in het pand", legt hij de omstandigheden nader uit. "Het is een oud pand met enkel glas en stalen profielen. Er treedt dus veel warmteverlies op."

Monteurs zijn de ketel aan het repareren. De verwachting is dat alle zevenhonderd leerlingen woensdag weer gewoon naar school kunnen.