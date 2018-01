Taakstraf voor vrachtwagendief A15

De vrachtwagendief die in oktober langs de A15 bij Rotterdam werd gearresteerd, is door de rechter veroordeeld. Hij krijgt 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar.

De politie kreeg in de nacht van 9 oktober 2017 een melding van een gestolen vrachtwagen vanuit Duitsland. De vrachtwagen zou over de A15 richting Rotterdam rijden.

De verdachte vluchtte en werd na een achtervolging aangehouden. Hij was de snelweg overgestoken, over een sloot gesprongen en hij had zich verstopt in de bosjes langs de snelweg.