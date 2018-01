Deel dit artikel:











Brabantse politie pakt Ridderkerker op in loods met veertig kilo coke Archieffoto

In het Brabantse Oosterhout is een man uit Ridderkerk gearresteerd. Hij bevond zich in een loods van een papierrecyclingsbedrijf waar veertig kilo cocaïne lag.

De harddrugs zaten in een container, die vanuit Antwerpen naar Oosterhout was gebracht.

Een arrestatieteam ramde met een pantservoertuig de deur van de loods in. Ook zette de politie een helikopter en een drone in. Naast de Ridderkerker zijn een man uit Breda en een man uit de Dominicaanse republiek aangehouden. De politie heeft in Breda en Ridderkerk huiszoeking gedaan. Daarbij is een vuurwapen gevonden.