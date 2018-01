Sparta huurt Fred Friday van AZ

Sparta is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Fred Friday. De aanvaller en komt over van AZ en tekent tot aan het einde van het seizoen. Friday kwam dit seizoen vijf keer in actie voor AZ en scoorde tweemaal.

De Rotterdammers huurden eerder deze winterstop ook al Dabney dos Santos van de Alkmaarse club. Huidig trainer Dick Advocaat stond in het verleden twee keer aan het roer bij AZ.

Nadat Michiel Kramer vriendelijk had bedankt, werd ook PSV'er Sam Lammers genoemd als mogelijke nieuwe aanwinst, maar de keuze is dus op Fred Friday gevallen. Friday zou gelijk aan kunnen sluiten, want AZ is in de buurt op trainingskamp.

Sparta neemt ook afscheid van een speler. Het contract van de 20-jarige Jeffrey Neral, dat aan het einde van dit seizoen afliep, is in onderling overleg beëindigd. Neral speelde slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van Sparta. Dat was in het kampioensjaar 2015/2016.