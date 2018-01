Proef met anders ophalen afval in Dordrecht

In een aantal Dordtse wijken en buurten wordt een proef gehouden met aparte containers voor plastic afval. Burgemeester en wethouders willen die wijziging uitproberen om te kijken of de scheiding van afval beter gaat werken.

In de Stadspolders en De Hoven krijgen 65 honderd huishoudens een extra container. Dat wordt dan de vierde bak naast de grijze, groene (groente-, fruit- en tuinafval) en blauwe (papier). Volgens de gemeente hebben mensen in die wijken voldoende ruimte voor een extra container.

Tijdens de twee jaar durende proefperiode wordt de grijze container, voor het restafval, eens in de vier weken opgehaald in plaats van om de week. Bewoners mogen de extra container weigeren. Ze moeten dan hun plastic afval blijven wegdoen in zakken.

Bij 22 honderd huishoudens in delen van de Binnenstad, Krispijn, Reeland, De Staart en Crabbehof is géén ruimte voor een extra container en wordt 'de grijze' vervangen door een container voor plastic, metaal en drankkartons.

Bewoners van deze proefgebieden moeten hun restafval dan voortaan met zakken dumpen in een ondergrondse container op straat. Het college van Dordt denkt dat het scheidingspercentage van afval door deze maatregelen stijgt tot minstens 60 procent in 2020.

Betere afvalscheiding leidt tot lagere verwerkingskosten. Dat becijfert Dordrecht op 150 duizend euro per jaar. Uit die opbrengst financiert de gemeente de inzet van twee zogeheten afvalcoaches.

Afvalcoaches gaan met mensen in de wijken in gesprek over afvalscheiding en deze proef. Hoewel 80 procent van de inwoners positief oordeelt over afvalscheiding verwacht het college namelijk wel de nodige weerstand tegen de voorgestelde veranderingen.



De gemeenteraad van Dordrecht spreekt volgende dinsdag voor het eerst over de proef.